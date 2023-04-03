Бывшего свата Назарбаева Кайрата Боранбаева приговорили к 8 годам колонии за хищение

Кайрат Боранбаев

CentralAsia (KZ) - Сарыаркинский районный суд №2 города Астаны признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищении в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы, сообщает КазТАГ.

Помимо тюремного заключения суд постановил конфисковать имущество казахстанского бизнесмена.

Два других фигуранта дела — генеральный директор «АзияГазЧунджа» Роман Наханов и бывший заместитель председателя правления QazaqGaz Тайыр Жанузак — также получили по восемь лет колонии каждый.

Все они признаны виновными в хищении 14,5 млрд тенге (около $32 млн) при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Как пишет Zakon.kz, всех осужденных пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Суд также принял решение внести представление на имя президента Казахстана о лишении виновных в хищении всех госнаград.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Кайрат Боранбаев был задержан 15 марта прошлого года в Алматы сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Позже стало известно, что ему вменили хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Боранбаев — бывший сват первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь бизнесмена была замужем за внуком бывшего главы государства (сыном Дариги Назарбаеввой).

Олигарх входит в число богатейших людей Казахстана. Согласно данным Forbes.kz на октябрь 2021 года, он на паритетных началах с Сержаном Жумашовым владеет бизнес-центром Esentai Tower и торгово-развлекательным центром Esentai Mall, является единственным собственником подземного ТРЦ «Алмалы» и еще десятка предприятий в республике.

Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», разливающим созданную в РФ вакцину против коронавируса «Спутник-V».

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