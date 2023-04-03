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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Видео

CentralAsia (CA) -  На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил директор филиала Данила Чебров, землетрясение произошло приблизительно в 64 км от города, глубина очага составила около 100 км. По его словам, толчки были поверхностными, поэтому жители их «так хорошо почувствовали». В магазинах с полок упали товары, в домах раскачивалась мебель. Как сообщил корреспондент агентства «Интерфакс», люди начали выбегать на улицу.

Как уточняет «Кам 24», было два чувствительных подземных толчка, из-за которых тряслись здания. Второй продолжался около 40 секунд. Жители Петропавловска-Камчатского, добавило агентство, пишут, что в некоторых домах появились трещины.

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