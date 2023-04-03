У партии Пашиняна нет желания и намерения арестовывать Путина, - вице-спикер парламента Армении

Акоп Аршакян

CentralAsia (CA) - Правящая партия Армения «Гражданский договор» Никола Пашиняна не намерена арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян. Он также предложил РФ подписать отдельное двустороннее соглашение, чтобы предотвратить влияние решений МУС на двусторонние отношения.

Аршакян в интервью «Арменпресс» прокомментировал заявление одного из депутатов правящей партии о том, что Еревану придется арестовать Путина, если тот приедет в Армению. В интервью не говорится, о каком депутате идет речь, но в конце марта с подобными тезисами выступил депутат фракции «Гражданского договора» Гагик Мелконян.

«Думаю, депутата от нашей фракции впечатлили публикации российской прессы и социальных сетей, о чем я сожалею. Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания»,— сказал вице-спикер парламента Армении.

Акоп Аршакян не согласился с мнением журналиста о том, что Армении придется арестовать Владимира Путина при ратификации Римского статута МУС. «Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения»,— отметил депутат. Он предложил России такое же соглашение или другие варианты урегулирования проблем. Он заверил, что Ереван услышал опасения РФ.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, по мнению суда, «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение МУС «ничтожным с точки зрения права». СКР возбудил дело против прокурора и судей МУС.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. Они в том числе обязались исполнять ордера на арест, выданные со стороны МУС. Юрисдикцию суда не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и многие другие страны. Армения находится в процессе ратификации Римского статута.