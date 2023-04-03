Президент Казахстана сменил министра иностранных дел. Им стал Мурат Нуртлеу

Мурат Нуртлеу

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мурата Нуртлеу. Он сменил на этом посту Мухтара Тлеуберди. С февраля 2022 года Нуртлеу возглавлял администрацию президента.

Указ о смене министра иностранных дел опубликован на сайте президента. Другими указами глава Казахстана переназначил на свои должности главу МВД Марата Ахметжанова и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта, по их итогам правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей. 30 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении премьер-министром Алихана Смаилова, который возглавлял кабинет министров с января 2022 года.

Мурат Нуртлеу родился в 1976 году. Окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В разные годы работал атташе Службы государственного протокола МИД, посольства Казахстана в Малайзии, вторым секретарём департамента Азии и Африки МИД, советником министра иностранных дел.

В 2011-2014 годы – советник-посланник в постоянном представительстве РК в Женеве (Швейцарская Конфедерация). В 2014-2016 годы – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента. В 2016-2019 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндии и в Эстонии по совместительству.

С февраля 2021 года по январь 2022 года работал заместителем руководителя Администрации президента РК.

В феврале 2022 года возглавил Администрацию президента.

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