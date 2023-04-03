Джуканович проиграл на выборах президента Черногории после 30 лет у власти

Мило Джуканович

CentralAsia (CA) - Бывший глава министерства экономического развития Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента Черногории. Его соперник Мило Джуканович, который с небольшими перерывами работал премьером и президентом Черногории с 1991 года, признал поражение.

По данным Центра мониторинга и исследований (CeMI), Милатович набрал 60% голосов, Джуканович — 40%. Примерно такие же данные приводит «Центр демократического перехода» (CDT) — 58,9% против 41,1%.

«Сегодняшняя ночь — ночь, которую мы ждали больше 30 лет»,— сказал Милатович своим сторонникам. «В течение следующих пяти лет мы приведем Черногорию в Европейский союз»,— пообещал он.

Джуканович признал свое поражение. «Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и поздравляю Якова Милатовича»,— сказал он сторонникам (цитата по Reuters).

Яков Милатович стал кандидатом в президенты после того, как председатель его движения «Европа сейчас» Милойко Спаич снял свою кандидатуру на фоне скандала с сокрытием второго гражданства. Милатович пришел в политику только в 2020 году, став министром экономики в правительстве Здравко Кривокапича.