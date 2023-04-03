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МВД России объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора в Санкт-Петербурге
Дарья Трепова
Дарья Трепова
Предыстория: В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, - СМИ

CentralAsia (CA) -  МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которая, по версии следствия, принесла в кафе в Санкт-Петербурга коробку с предположительно заминированным бюстом.

В результате его взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Родственников Дарьи Треповой после обыска доставили на допрос. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом) передано в центральный аппарат СКР, сообщают российские СМИ со ссылкой на ведомство.

Взрыв произошел вчера, 2 апреля, в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Был госпитализирован 31 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, еще девять пострадавших — на амбулаторном лечении, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Отмечается, что вчера «Интерфакс» сообщал о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского.

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