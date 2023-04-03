Монголия будет сотрудничать с Финляндией в сфере образования

CentralAsia (MNG) - 28 марта министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с послом Финляндии в Монголии с резиденцией в КНР Лееной-Кайсой Миккола.

В начале встречи министр образования и науки поздравил с вручением верительных грамот президенту Монголии и пожелала ей успехов в ее будущих начинаниях.

В 2022 году Рабочая группа Министерства образования и науки по пересмотру пакета Закона об образовании дважды посетила Финляндскую Республику, чтобы изучить их систему образования. В ходе визита члены Рабочей группы посетили некоторые государственные организации, вузы и детские сады.

В прошлом году Министерство образования и науки и компания «Eduten», дочерняя компания Университета Турку, Финляндия, подписали Меморандум о взаимопонимании. В результате учащиеся средних школ Монголии смогли использовать Eduten, цифровую платформу обучения математике, на своем родном языке.

Министр образования и науки выразил намерение сотрудничать с финскими университетами в краткосрочной и долгосрочной подготовке преподавателей вузов, финансировании студентов и стипендиальной программе президента Монголии «Президентская стипендия-2100». В ответ Посол г-жа Лина-Кайса Миккола выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества, особенно в сфере образования.

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