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В западных аймаках Монголии установят новые метеоподстанции

CentralAsia (MNG) -  С 1992 года Немецкий банк развития KfW действует в Монголии в рамках финансового сотрудничества от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

В рамках проекта KfW, реализуемого за счет безвозмездного гранта Германии для Монголии, четыре метеоподстанции, каждая из которых будет установлена в аймаках Баян-Өлгий, Увс, Гови-Алтай и Баянхонгор, были переданы Министерство окружающей среды и туризма.

Метеоподстанции производства VAISALA, Финляндия, измеряют наиболее важные параметры погоды и могут предоставлять точную информацию о погоде в режиме реального времени.

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