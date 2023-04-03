В Ташкенте сильные ливни затопили станции метро и улицы. Видео

CentralAsia (UZ) - Станции метро в Ташкенте затопило из-за сильных ливней. В частности, ливневый дождь с градом, обрушившийся на город 2 апреля, затопил станцию метро «Амир Темур Хиёбони» - вода по ступенькам заливала перрон и попадала в подземный переход станции, сообщает Nun.uz.

В пресс-службе Ташкентского метрополитена заявили, что причина протечки воды в том, что обильные осадки в Ташкенте привели к переполнению канав. В ведомстве происходящее назвали «особой ирригацией на улицах».

Заявляется также, что «ситуация была устранена ответственными лицами и не создавала препятствий для движения поездов».

Также были затоплены и улицы Ташкента. Столичная администрация объяснила причины подтоплений в городе тем, что коллекторная система Ташкента не была рассчитана на такое большое количество воды.

«Средний диаметр лотков в Ташкенте 300 мм. Они передают дождевую воду в коллекторы и каналы. За два часа 2 апреля выпало 20 мм дождя, что составляет треть от апрельского общего количества осадков в 60 мм. Так как шлюзы не были рассчитаны на единовременный прием такого большого потока, в нашем городе вода скапливалась в нескольких местах», – отметили в администрации.

Для оперативного устранения сложившейся ситуации было задействовано более 500 сотрудников и 100 единиц спецтехники Ташкентского городского управления благоустройства и его районных отделов, а также ГУВД и МЧС. До 23:00 подтопленные участки были ликвидированы.

По данным синоптиков Узбекистана, в период с 2 по 7 апреля по республике ожидается частая перемена погоды, местами будет ветрено, возможны кратковременные грозы. В зависимости от региона осадки в эти дни могут быть от легких до умеренных. Дневная температура понизится на 5-7 градусов из-за дождей.

При этом, в Узгидромете уточнили, полностью полагаться на этот прогноз не стоит, потому что весенние месяцы крайне переменчивы, особенно - апрель.

«Возможны внезапные заморозки, проливные дожди, сильные грозы, град, а в высокогорье в апреле сохранится вероятность схода лавин», - сообщили в ведомстве.