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Президент Монголии принял верительные грамоты посла Бахрейна
// president.mn

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял посла Мухаммада Гасана Мухаммада Аднана Шейхо, где вручил ему копию верительных грамот в качестве назначенного посла Бахрейна в Монголии, проживающего в Пекине.

Посол передал приветствия Его Величества короля Хамада бин Исы Аль Халифы президенту и Его Королевскому Высочеству принцу Салману бин Хамаду Аль Халифе, наследному принцу и премьер-министру, пожелав его стране и ее народу дальнейшего развития, прогресса и процветания.

Он подчеркнул стремление Королевства развивать двусторонние отношения.

Президент выразил самые искренние пожелания и наилучшие пожелания Его Величеству королю и Его Королевскому Высочеству наследному принцу и премьер-министру.

Он пожелал послу дальнейших успехов в выполнении своих обязанностей.

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