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Посол Пакистана вручил верительные грамоты президенту Монголии
// president.mn

CentralAsia (MNG) -  Посол Пакистана в Китае Мойн уль Хак вручил свои верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в качестве посла-нерезидента Пакистана на церемонии в монгольской столице Улан-Баторе в субботу.

Посол передал приветствия пакистанского руководства и желание укрепить отношения между Пакистаном и Монголией.

Посол также провел встречу с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и обменялся мнениями о расширении сотрудничества в таких целевых областях, как текстиль, сельское хозяйство и др.

В ходе визита посол Хак вручил копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Монголии Амартувшину Гомбосурэну и обсудил придание новой энергии и содержания шестидесятилетним двусторонним отношениям между двумя странами.

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