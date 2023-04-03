экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Улан-Баторе 15 апреля пройдет День велосипеда

CentralAsia (MNG) -  15 апреля на Битлз-сквер перед универмагом в районе Сухбаатар пройдет первое мероприятие, пропагандирующее использование велосипедов.

В рамках мероприятия пройдет множество мероприятий с участием велосипедных организаций, клубов, команд и спортсменов.

Мероприятия, которые пройдут в этот день:

  • Продажа и обслуживание велосипедов
  • Презентация зеленых кредитов банков
  • Прокат велосипедов
  • Торговля и обмен велосипедов
  • Велосипедные гонки для детей всех возрастов
  • Базовое обучение езде на велосипеде от Senior Council
  • Выставка истории и развития велосипедов
  • Велосипеды и сопутствующие услуги
  • Другие
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com