В Улан-Баторе 15 апреля пройдет День велосипеда

CentralAsia (MNG) - 15 апреля на Битлз-сквер перед универмагом в районе Сухбаатар пройдет первое мероприятие, пропагандирующее использование велосипедов.
В рамках мероприятия пройдет множество мероприятий с участием велосипедных организаций, клубов, команд и спортсменов.
Мероприятия, которые пройдут в этот день:
- Продажа и обслуживание велосипедов
- Презентация зеленых кредитов банков
- Прокат велосипедов
- Торговля и обмен велосипедов
- Велосипедные гонки для детей всех возрастов
- Базовое обучение езде на велосипеде от Senior Council
- Выставка истории и развития велосипедов
- Велосипеды и сопутствующие услуги
- Другие
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения