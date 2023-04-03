В Улан-Баторе 15 апреля пройдет День велосипеда

CentralAsia (MNG) - 15 апреля на Битлз-сквер перед универмагом в районе Сухбаатар пройдет первое мероприятие, пропагандирующее использование велосипедов.

В рамках мероприятия пройдет множество мероприятий с участием велосипедных организаций, клубов, команд и спортсменов.

Мероприятия, которые пройдут в этот день:

Продажа и обслуживание велосипедов

Презентация зеленых кредитов банков

Прокат велосипедов

Торговля и обмен велосипедов

Велосипедные гонки для детей всех возрастов

Базовое обучение езде на велосипеде от Senior Council

Выставка истории и развития велосипедов

Велосипеды и сопутствующие услуги

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