ЦБ Монголии передаст программу ипотечного кредитования правительству

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии передаст программу ипотечного кредитования правительству во втором квартале этого года.

Общее заседание весенней очередной сессии Парламента 2023 года началось 31 марта 2023 года.

Об ипотечном кредите и экономической ситуации в Банке Монголии уточнил депутат парламента Б.Дэлгэрсайхан.

Г. Энхтайван, заместитель управляющего Банка Монголии, сообщил: «Центральный банк занимался этим вопросом в течение последних двух лет в соответствии с законом о Covid, утвержденным в 2020 году. В этих рамках ипотечные кредиты на сумму 1 трлн тугриков были выданы в 2021 году и 700 млрд тугриков в 2022 году. В связи с прекращением действия закона о Covid 31 декабря 2022 года Центральный банк прекратил финансирование программы ипотечных кредитов. В настоящее время коммерческие банки финансируют их погашение.

Около 20% ипотечных кредитов выдается в сельской местности. В этом году кредит будет выдан гражданам, переехавшим в сельскую местность или проживающим там гражданам. Ипотечная программа будет ориентирована на сельские районы. Центральный банк работает над передачей программы ипотечного кредитования в правительство ко второму кварталу этого года».

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