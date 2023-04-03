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Публичные библиотеки Улан-Батора будут работать круглосуточно

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн сообщил, что публичные библиотеки Улан-Батора будут открыты круглосуточно.

Он сказал: «На прошлой неделе премьер-министр провел встречу с представителями студентов, и одной из проблем, с которыми они столкнулись, была доступность и часы работы библиотеки. В этих рамках библиотеки смогут шаг за шагом работать с увеличенными часами».

Студенты пользуются библиотекой, потому что читают и учатся в спокойной обстановке, а книги и учебники берут напрокат. Но закрывается рано.

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