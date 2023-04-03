Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге

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- 15:31, 03 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, задержана следователями и оперативными службами, сообщил Следственный комитет. «Фонтанка» пишет, что ее нашли на «заранее снятой квартире» в городе. Ее везут к следователю.
Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел вчера, 2 апреля. В это время там выступал военкор Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб, еще 31 человек получили ранения, восемь из них в тяжелом состоянии.
Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку.
По словам источника РБК в МВД, по одной из версий, которую проверяют следователи, в этой статуэтке было взрывное устройство, которое привели в действие с помощью радиосигнала.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. Сегодня утром, 3 апреля, Дарью Трепову объявили в розыск.