Глава Антикора Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента Казахстана

Олжас Бектенов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова руководителем Администрации президента РК.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», – говорится в указе президента.

Ранее этот пост занимал Мурат Нуртлеу, который стал заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК.

Олжас Бектенов занимал должность председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции с февраля 2022 года. До этого работал заместителем председателя Антикора, заместитель акима Акмолинской области, руководителем департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане.

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