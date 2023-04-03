Спикер парламента Армении рассказал о нападении на сына премьера Пашиняна

Никол Пашинян (слева) и Ашот Пашинян в 2021 году

CentralAsia (CA) - В Ереване неизвестные напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, утверждает председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Политик назвал случившееся «частью серии провокаций» против представителей армянских властей и их родственников.

«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна»,— сообщил Симонян на странице в Facebook. Других подробностей инцидента глава Национального собрания Армении не сообщил.

Ален Симонян заявил, что представителями армянской оппозиции в последнее время осуществляется «серия провокаций» против представителей властей страны и их родственников. По его мнению, следы этих провокаций «находятся за пределами Армении».

Председатель парламента Армении добавил, что ранее оппозиционеры применяли физическое насилие в отношении связанных с властями политиков. Так, по его словам, депутат от партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян в конце марта ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Армении Владимира Варданяна. Ален Симонян полагает, что этот инцидент и избиение в Ереване сына премьер-министра Армении Николая Пашиняна — «звенья одной цепи».

В полиции Армении «Интерфаксу» заявили, что правоохранители не получали каких-либо сообщений о нападении на сына премьера.