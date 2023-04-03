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В Белоруссии начали проверку боеготовности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Белоруссии началась проверка боеготовности Вооруженных сил (ВС) республики по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в Telegram-канале.

Уточняется, что мероприятия носят комплексный характер. Согласно сообщению ведомства, они позволят определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, когда их приводят в высшие степени боевой готовности. Кроме того, будет установлена «готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

В Минобороны Белоруссии отметили, что проверкой руководит Государственный секретариат Совбеза республики. Министерство также предупредило граждан о передвижении военной техники в ходе мероприятий, поэтому возможно временное ограничение движения транспорта.

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