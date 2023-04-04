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Далай-лама назвал монгольского мальчика третьим по значимости буддийским духовным лидером

CentralAsia (MNG) -  Далай-лама назвал монгольского мальчика, родившегося в Соединенных Штатах, реинкарнацией третьего по значимости духовного лидера тибетского буддизма.

По сообщениям СМИ, восьмилетний мальчик имеет двойное гражданство и, как говорят, у него есть близнец.

Сообщается, что он сын профессора университета и внук бывшего члена монгольского парламента.

«Сегодня с нами реинкарнация X Джебцундамба Хутукту из Монголии», — сказал Далай-лама, духовный лидер тибетцев, 600 с лишним последователям на церемонии открытия в Дхарамсале, городе на севере Индии в Гималаях.

Девятый Джебцундамба Хутукту умер в 2012 году в Улан-Баторе, Монголия, и с тех пор было напряженное ожидание его реинкарнации.

Аналитики говорят, что попытка признать его возрождением духовного лидера буддизма в Монголии, вероятно, разозлит Китай.

Китайские власти настаивали на том, что они будут признавать только буддийских лидеров, избранных специальными уполномоченными правительства страны.

Китай не хочет, чтобы Далай-лама имел какое-либо отношение к выявлению реинкарнаций тибетских буддийских лам, включая следующего Далай-ламу.

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