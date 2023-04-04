Посол Омана в Китае вручает верительные грамоты в качестве посла-нерезидента в Монголии

CentralAsia (MNG) - Насер Мохаммед аль-Бусаиди, посол Султаната Оман в Китайской Народной Республике, в понедельник вручил свои верительные грамоты президенту Хурэлсуху Ухнаа в качестве полномочного посла-нерезидента Омана в Монголии.

Посол передал приветствия Его Величества Султана Хайсама бин Тарика и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья Президенту Монголии, пожелав народу Монголии дальнейшего процветания.

В свою очередь Президент Монголии попросил посла передать приветствия и наилучшие пожелания Его Величеству Султану, пожелав оманскому народу дальнейшего прогресса под мудрым руководством Его Величества.

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