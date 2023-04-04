Монгольские дзюдоисты завоевали 4 медали в Анаталье

CentralAsia (MNG) - Монгольские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном турнире Большого шлема, который проходил с 31 марта по 2 апреля в Анаталье на арене Spor Salonu.

Из 19 спортсменов сборной Монголии на этом турнире у мужчин две серебряные медали, а у женщин — две бронзовые медали. В соревнованиях среди женщин в наилегчайшем весе до 48 кг бронзовые медали завоевали сразу две наши спортсменки — Баасанхуу Баавуудорж и Наранцэцэг Ганбаатар.

В первый соревновательный день турнира дзюдоист Эрхэмбаяр Баттогтох, выступавший в весовой категории до 66 кг среди мужчин, завоевал серебряную медаль, а во второй день вторую серебряную медаль команде принес Цогтбаатар Цэнд-Очир в финале в весовой категории до 73 кг.

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