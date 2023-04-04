С начала года в Монголии посетили более 130 тыс.интуристов

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, с 1 января по 1 апреля 2023 года Монголию более посетило 130 тысяч иностранных туристов.

Правительство страны объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии», активизировав подготовку к приему иностранных туристов, сделав туристическую отрасль приоритетом для развития и поставив цель обеспечения экономического роста.

В этом контексте Управление по делам иностранных граждана и подданства обновило список стран, предоставляющих электронную визу, в соответствии с которым электронная виза будет выдаваться гражданам 99 стран.

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