Монголия и Швеция обсудили вопросы двусторонних отношений в различных сферах

CentralAsia (MNG) - 28 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Швеция г-н Жанабазар Тувдэндорж встретился с госсекретарем иностранных дел Швеции г-ном Яном Кнутссоном и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

В ходе встречи стороны обсудили празднование в следующем году 60-летия установления дипломатических отношений и расширение многостороннего сотрудничества в таких сферах, как политика, культура и образование.

Подчеркнув тот факт, что Монголия зарекомендовала себя как опора демократии в регионе, г-н Ян Кнутссон заявил о своей поддержке отношений между двумя странами.

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