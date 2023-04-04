ВОЗ раскрыла чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в Афганистане

CentralAsia (CA) - Ситуация со здравоохранением в Афганистане ухудшилась так же, как и в любые другие сектора, после того как талибы захватили власть в августе прошлого года. Жители страны теперь также зависят от гуманитарной помощи в области здравоохранения, пишет Тhe Рrint.

Раскрывая вклад, внесенный в пострадавшую от кризиса страну в секторе здравоохранения, ВОЗ в своем 26-м отчете о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Афганистане в четверг сообщила, что организация создала новые учреждения первичной медико-санитарной помощи в отдаленных районах страны для наиболее нуждающихся людей. По сообщению TOLOnews, через него получили услуги более 2 20 000 человек.

В феврале 2023 года ВОЗ и ее партнеры по кластеру помощи внесут значительный вклад в оказание помощи афганскому народу в жизненно важных областях здравоохранения, говорится в отчете.

«Установив цель к 2023 году в 15,6 млн человек, ВОЗ вместе со своими партнерами продолжала наращивать усилия по обеспечению доступа к основным медицинским услугам по всей стране, включая отдаленные и труднодоступные районы, — говорится в отчете.

Ссылаясь на отчет, Khaama Press далее сообщила, что «к концу февраля ВОЗ создала 185 учреждений первичной медико-санитарной помощи в недостаточно обслуживаемых/белых районах в 26 провинциях, в которых услуги получили более 220 000 человек. Кроме того, ВОЗ распределила более 2800 кубометров медицинских и немедицинских товаров среди партнеров в связи с текущими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения».

В февральском отчете зафиксировано почти 828 тысяч новых случаев острых респираторных инфекций (ОРЗ). 45,1% из 4 353 661 случаев ОРИ, зарегистрированных с октября 2022 года, или 13,3% от общей численности населения Афганистана, поражали детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, с 2022 года количество случаев ОРИ выросло по сравнению с трехлетней нормой, сообщает Khaama Press.

Согласно отчету ВОЗ, психологические проблемы легкой и средней степени тяжести, такие как депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство, затрагивают 17% взрослых.

Экономическая стабильность в Афганистане во многом зависит от потоков гуманитарной помощи, поскольку страна продолжает оставаться в глубоком кризисе.

Афганистан в настоящее время борется с серьезным гуманитарным кризисом, поскольку, согласно международным оценкам, в стране сейчас самое большое количество людей в мире, испытывающих чрезвычайную нехватку продовольствия.

Более того, ситуация с правами человека в Афганистане ухудшилась после краха афганского правительства и возвращения талибов к власти в августе 2021 года.