Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Суд в Нью-Йорке во вторник предъявит экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по 33 пунктам. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

В конце марта телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампу будет предъявлено более 30 пунктов обвинения, связанных мошенничеством. Экс-президент полагает, что именно Брэгг допустил утечку информации.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинения. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности» — написал Трамп.

Как уточняет портал Yahoo News со ссылкой на источник в прокуратуре, каждый из пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.

Ранее адвокат Трампа Джо Такопина говорил, что Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. «Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что [Брэгг] — прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев», — отмечал защитник.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет официально открыто уголовное дело. AP сообщала, что бывшему президенту предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. По данным агентства, оно может быть связано с фальсификацией деловой документации.

CNN и NYT сообщали, что бывшего главу государства подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.