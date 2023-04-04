Эрдоган стал первым обладателем турецкого электрокара

Эмине Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X, сообщает «Анадолу».

На торжественной церемонии президенту вручили ключи от первого отечественного электрокара.

«Вместе мы наблюдаем, как 60-летняя мечта нашей нации становится реальностью. С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.

Эрдоган выразил уверенность, что Togg станет популярным не только в Турции, но и во всём мире.

С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки – Togg T10X – поступило 177 467 предварительных заказов.