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Эрдоган стал первым обладателем турецкого электрокара
Эмине Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган
Эмине Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X, сообщает «Анадолу».

На торжественной церемонии президенту вручили ключи от первого отечественного электрокара.

«Вместе мы наблюдаем, как 60-летняя мечта нашей нации становится реальностью. С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.

Эрдоган выразил уверенность, что Togg станет популярным не только в Турции, но и во всём мире.

С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки – Togg T10X – поступило 177 467 предварительных заказов.

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