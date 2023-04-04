Монголо-австрийское сотрудничество в сфере туризма будет активизировано

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма г-н Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял г-на Андреаса Рикена, Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Монголии, с резиденцией в КНР. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках совместных обязательств по борьбе с изменением климата и уменьшению его неблагоприятных последствий.

Другие области, представляющие потенциальные возможности для более глубокого сотрудничества, включают возобновляемые источники энергии и туризм. В этой связи стороны выразили готовность воплотить эти возможности в жизнь.

В этот день министр окружающей среды и туризма г-н Бат-Эрдэнэ принял г-жу Хелену Сангеланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция с резиденцией в КНР в Монголии и обменялся мнениями по вопросам сокращения выбросов парниковых газов, борьбы с изменением климата, и защита биологического разнообразия в рамках национальной кампании «Один миллиард деревьев», возглавляемой президентом Монголии. Кроме того, стороны договорились об обмене опытом по реабилитации шахт и совершенствованию экологического управления.

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