В Казахстане с 1 июля браки будут заключать сотрудники ЦОНов

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 1 июля регистрировать акты гражданского состояния будут сотрудники Центров обслуживания населения. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Сейчас органы РАГС производят государственную регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения брака, изменяют, дополняют, исправляют, восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования» предусматривает передачу регистрации актов гражданского состояния с 1 июля этого года в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

«На сегодняшний день Госкорпорация является единым провайдером оказания госуслуг населению. На данном этапе Госкорпорация уже сконцентрировала у себя приём и обработку услуг оформления социальных выплат, оформления документов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залогов движимого имущества, техобследования объектов недвижимости, регистрации юридических лиц», – отметили в Минюсте.

Передача функции не предполагает упразднение органов РАГС, они будут расположены в ЦОНах с наделением соответствующей компетенцией.

«Государственная регистрация актов гражданского состояния будет производиться сотрудниками регистрирующего органа – Госкорпорации (ЦОНов), поскольку соответствующая компетенция законодательно закреплена», – добавили в ведомстве.

Размер оплаты услуг за регистрацию актов гражданского состояния будет определяться уполномоченным органом в сфере оказания госуслуг.

«Отмечаем, что при передаче функций в Госкорпорацию будут максимально приняты все меры по трудоустройству работников РАГС. Министерство юстиции уже проводило аналогичную работу при передаче функций по регистрации юридических лиц и прав на недвижимое имущество в Госкорпорацию», – заключили в Минюсте.

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