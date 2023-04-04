В Узбекистане выпал снег. Видео

CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана выпал снег. Об этом 3 апреля сообщил ведущий специалист «Узгидромета» Эркин Абдулахатов.

«Сегодня на территории сельского схода граждан «Дуоба» Зааминского района Джизакской области на высоте 2 км над уровнем моря температура воздуха приблизилась к нулю, дождь перешёл в снег», – говорится в сообщении.

С 3 по 7 апреля на большей части территории Узбекистана ожидаются дожди. Дневная температура воздуха — от 20-23° до 15-18° тепла в течение недели. Ветер со скоростью 15-20 м/с, местами с пылью и градом.