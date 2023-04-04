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Монголия защитит безопасность иностранных туристов законом, — депутат ВГХ
Депутат Ганхуяг
Депутат Ганхуяг

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии объявило 2024 год годом туризма. В связи с этим проект закона о туризме был обсужден на очередном заседании фракции Монгольской народной партии в парламенте вчера /03.04.2023/.

Депутат Ганхуяг Хассуурь работает руководителем рабочей группы и дал следующую информацию.

«Закон очень ясно дает понять, что правительство и частный сектор будут делать в отношении туризма. Сначала составляется генеральный план. Строительство и необходимые вещи будут сделаны в соответствии с тем, сколько миллионов туристов будет привлечено. Мы считаем, что финансирование должно осуществляться тремя способами. Частный сектор сможет построить зоны отдыха вдоль дороги и аэропорта. Кроме того, станет ясно, что делать с госбюджетом. Мы будем продвигать Монголию за рубежом. Будут делаться работы для привлечения туристов в четыре сезона года. Что касается налогов, иностранные туристы вернут НДС на товары, которые они покупают. Безопасность туристов будет охраняться законом».

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