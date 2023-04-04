73 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев в целом не зафиксировано.
Всего в стране подтверждено 1 410 085 случаев коронавирусной инфекции.
На 4 апреля лечение получают 1 812 человека (1 635 КВИ+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 177 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 635. В тяжелом состоянии – четверо пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппарате ИВЛ – один.
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Коронавирус в Казахстане
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