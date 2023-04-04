В Казахстане планируют повысить цены на бензин и дизель из-за соседних стран

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CentralAsia (KZ) - Исполняющий обязанности министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о повышении розничных цен на бензин и дизтопливо, передает Тengrinews.kz.

«В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены, в частности:

– на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге ($0,45) за литр (рост 11%);

– цена на дизель составит 295 тенге ($0,65) за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге ($0,51-$0,57) (в среднем рост 20%)», - сообщил Акчулаков на брифинге в понедельник в Астане.

По его словам, если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время Казахстан столкнется с тотальным дефицитом топлива. «Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны», - сказал и.о. министра.

Как отметил Акчулаков, «с текущими ценами, сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать».

«Второе, с такой разницей в ценах, «переток» в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы «перетока» будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта», - продолжил он.

Третье, сказал и.о. министра, сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы «теневого» рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана.

Четвертое, низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу.

По словам Акчулакова, Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге ($0,76) за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 тенге ($0,86) за лирт, в Узбекистане оно дороже в два раза – 480 тенге ($1,06) за литр (101%).

Маржа от перепродажи казахстанского дизельного топлива за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до 140 млн долларов в год.

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