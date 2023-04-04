Число раненых при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40 человек

CentralAsia (CA) - Число пострадавших при взрыве в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, увеличилось до 40 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Среди обратившихся за медицинской помощью — трое несовершеннолетних», уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 33 раненых, их них в больнице находятся 22 человека. Состояние восьмерых оценивалось как тяжелое.

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге произошел взрыв. Там проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб.

По одной из версий, в заведении взорвалось устройство, спрятанное внутри статуэтки, которую принесла девушка, представившаяся Анастасией. Накануне была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения по подозрению в причастности к взрыву.

По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» с участием «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального». Трепова была «активной сторонницей» ФБК, утверждают в НАК.

Власти назвали взрыв терактом. Президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.