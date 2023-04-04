экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ISW сообщает о продвижении ЧВК «Вагнера» в центре Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War) сообщают о продвижении ЧВК «Вагнера» в центре Бахмута Донецкой области.

«Бойцы группы «Вагнера» продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля захватили здание городской администрации», - говорится в утренней сводке.

Также российские силы продолжили наступление в Бахмуте и 3 апреля.

«Были опубликованы кадры с беспилотников, на которых запечатлена группа «Вагнера» и российские флаги, водруженные над обломками разрушенного административного здания (речь о горисполкоме)», - пишет институт.

«Группа «Вагнера», вероятно, продолжит попытки консолидировать контроль над центральным Бахмутом и попытается продвинуться на запад через плотные городские районы в направлении Хромово», - делают вывод эксперты.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Святово-Кременная.

Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Донецка и западной части Донецкой области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com