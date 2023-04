ISW сообщает о продвижении ЧВК «Вагнера» в центре Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War) сообщают о продвижении ЧВК «Вагнера» в центре Бахмута Донецкой области.

«Бойцы группы «Вагнера» продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля захватили здание городской администрации», - говорится в утренней сводке.

Также российские силы продолжили наступление в Бахмуте и 3 апреля.

«Были опубликованы кадры с беспилотников, на которых запечатлена группа «Вагнера» и российские флаги, водруженные над обломками разрушенного административного здания (речь о горисполкоме)», - пишет институт.

«Группа «Вагнера», вероятно, продолжит попытки консолидировать контроль над центральным Бахмутом и попытается продвинуться на запад через плотные городские районы в направлении Хромово», - делают вывод эксперты.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Святово-Кременная.

Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Донецка и западной части Донецкой области.