Как обновился состав правительства Казахстана. Фото

- Казахстан, политика
- 15:42, 04 апреля 2023
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- Обновлено: 15:43, 04 апреля 2023 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В Казахстане обновился состав правительства. Указы о новых назначения опубликованы на официальном сайте Акорды. Так, Алихан Смаилов переназначен на пост премьер-министра Казахстана.
Руководителем Администрации президента назначен Олжас Бектенов. Ранее он возглавлял Агентство по противодействию коррупции. На новом посту он сменил Мурата Нуртлеу.
Роман Скляр сохранил должность первого заместителя премьер-министра. Он занимает эту позицию с января прошлого года.
Бывший руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу возглавил министерство иностранных дел, кроме того, он назначен заместителем премьер-министра. На этом посту он сменил Мухтара Тлеуберди.
Еще одним заместителем премьер-министра переназначен Галымжан Койшыбаев. Также он сохранил должность руководителя Аппарата правительства.
Серик Жумангарин сохранил пост вице-премьера - министра торговли и интеграции.
Ерулан Жамаубаев переназначен заместителем премьер-министра – министром финансов.
Переназначен на должность заместителя премьер-министра республики и Алтай Кульгинов.
Сохранил свою позицию и Руслан Жаксылыков. Его переназначили на должность министра обороны.
Марата Ахметжанова переназначили министром внутренних дел.
Свой пост сохранил Азамат Ескараев. Его переназначили на должность министра юстиции.
Алибек Куантыров тоже сохранил должность. Он остался главой министерства национальной экономики.
Затем появился указ об Асхате Оралове. Он тоже был переназначен на пост министра культуры и спорта.
Багдата Мусина переназначили на должность министра цифрового развития.
Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения Казахстана.
Марат Карабаев переназначен на пост министра промышленности и инфраструктурного развития.
Тамара Дуйсенова сохранила пост министра труда и социальной защиты населения Казахстана.
Зульфия Сулейменова тоже остается министром экологии и природных ресурсов.
Дархан Кыдырали сохранил должность министра информации и общественного развития.
Министром энергетики стал Алмасадам Саткалиев. Ранее он возглавлял фонд «Самрук-Казына». На посту главы Минэнерго он сменил Болата Акчулакова, который стал советником президента.
29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта, по их итогам правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей.