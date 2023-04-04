Как обновился состав правительства Казахстана. Фото

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - В Казахстане обновился состав правительства. Указы о новых назначения опубликованы на официальном сайте Акорды. Так, Алихан Смаилов переназначен на пост премьер-министра Казахстана.

Алихан Смаилов

Руководителем Администрации президента назначен Олжас Бектенов. Ранее он возглавлял Агентство по противодействию коррупции. На новом посту он сменил Мурата Нуртлеу.

Олжас Бектенов, Мурат Нуртлеу

Роман Скляр сохранил должность первого заместителя премьер-министра. Он занимает эту позицию с января прошлого года.

Роман Скляр

Бывший руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу возглавил министерство иностранных дел, кроме того, он назначен заместителем премьер-министра. На этом посту он сменил Мухтара Тлеуберди.

Мурат Нуртлеу, Мухтар Тлеуберди

Еще одним заместителем премьер-министра переназначен Галымжан Койшыбаев. Также он сохранил должность руководителя Аппарата правительства.

Галымжан Койшыбаев

Серик Жумангарин сохранил пост вице-премьера - министра торговли и интеграции.

Серик Жумангарин

Ерулан Жамаубаев переназначен заместителем премьер-министра – министром финансов.

Ерулан Жамаубаев

Переназначен на должность заместителя премьер-министра республики и Алтай Кульгинов.

Алтай Кульгинов

Сохранил свою позицию и Руслан Жаксылыков. Его переназначили на должность министра обороны.

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков

Марата Ахметжанова переназначили министром внутренних дел.

Марат Ахметжанов

Свой пост сохранил Азамат Ескараев. Его переназначили на должность министра юстиции.

Азамат Ескараев

Алибек Куантыров тоже сохранил должность. Он остался главой министерства национальной экономики.

//Алибек Куантыров

Затем появился указ об Асхате Оралове. Он тоже был переназначен на пост министра культуры и спорта.

Асхат Оралов

Багдата Мусина переназначили на должность министра цифрового развития.

Багдат Мусин

Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения Казахстана.

Ажар Гиният

Марат Карабаев переназначен на пост министра промышленности и инфраструктурного развития.

Марат Карабаев

Тамара Дуйсенова сохранила пост министра труда и социальной защиты населения Казахстана.

Тамара Дуйсенова

Зульфия Сулейменова тоже остается министром экологии и природных ресурсов.

Зульфия Сулейменова

Дархан Кыдырали сохранил должность министра информации и общественного развития.

Дархан Кыдырали

Министром энергетики стал Алмасадам Саткалиев. Ранее он возглавлял фонд «Самрук-Казына». На посту главы Минэнерго он сменил Болата Акчулакова, который стал советником президента.

Болата Акчулаков, Алмасадам Саткалиев

29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта, по их итогам правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей.

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