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Как обновился состав правительства Казахстана. Фото
здание правительства РК
здание правительства РК

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане обновился состав правительства. Указы о новых назначения опубликованы на официальном сайте Акорды. Так, Алихан Смаилов переназначен на пост премьер-министра Казахстана.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов

Руководителем Администрации президента назначен Олжас Бектенов. Ранее он возглавлял Агентство по противодействию коррупции. На новом посту он сменил Мурата Нуртлеу.

Олжас Бектенов, Мурат Нуртлеу
Олжас Бектенов, Мурат Нуртлеу

Роман Скляр сохранил должность первого заместителя премьер-министра. Он занимает эту позицию с января прошлого года.

Роман Скляр
Роман Скляр

Бывший руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу возглавил министерство иностранных дел, кроме того, он назначен заместителем премьер-министра. На этом посту он сменил Мухтара Тлеуберди.

Мурат Нуртлеу, Мухтар Тлеуберди
Мурат Нуртлеу, Мухтар Тлеуберди

Еще одним заместителем премьер-министра переназначен Галымжан Койшыбаев. Также он сохранил должность руководителя Аппарата правительства.

Галымжан Койшыбаев
Галымжан Койшыбаев

Серик Жумангарин сохранил пост вице-премьера - министра торговли и интеграции.

Серик Жумангарин
Серик Жумангарин

Ерулан Жамаубаев переназначен заместителем премьер-министра – министром финансов.

Ерулан Жамаубаев
Ерулан Жамаубаев

Переназначен на должность заместителя премьер-министра республики и Алтай Кульгинов.

Алтай Кульгинов
Алтай Кульгинов

Сохранил свою позицию и Руслан Жаксылыков. Его переназначили на должность министра обороны.

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков

Марата Ахметжанова переназначили министром внутренних дел.

Марат Ахметжанов
Марат Ахметжанов

Свой пост сохранил Азамат Ескараев. Его переназначили на должность министра юстиции.

Азамат Ескараев
Азамат Ескараев

Алибек Куантыров тоже сохранил должность. Он остался главой министерства национальной экономики.

//Алибек Куантыров
//Алибек Куантыров

Затем появился указ об Асхате Оралове. Он тоже был переназначен на пост министра культуры и спорта.

Асхат Оралов
Асхат Оралов

Багдата Мусина переназначили на должность министра цифрового развития.

Багдат Мусин
Багдат Мусин

Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения Казахстана.

Ажар Гиният
Ажар Гиният

Марат Карабаев переназначен на пост министра промышленности и инфраструктурного развития.

Марат Карабаев
Марат Карабаев

Тамара Дуйсенова сохранила пост министра труда и социальной защиты населения Казахстана.

Тамара Дуйсенова
Тамара Дуйсенова

Зульфия Сулейменова тоже остается министром экологии и природных ресурсов.

Зульфия Сулейменова
Зульфия Сулейменова

Дархан Кыдырали сохранил должность министра информации и общественного развития.

Дархан Кыдырали
Дархан Кыдырали

Министром энергетики стал Алмасадам Саткалиев. Ранее он возглавлял фонд «Самрук-Казына». На посту главы Минэнерго он сменил Болата Акчулакова, который стал советником президента.

Болата Акчулаков, Алмасадам Саткалиев
Болата Акчулаков, Алмасадам Саткалиев

29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта, по их итогам правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей.

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