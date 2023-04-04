Премьер-министр Казахстана объяснил рост цен на топливо борьбой с «серым» экспортом ГСМ в соседние страны

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CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объяснил решение правительства повысить цены на топливо попыткой уменьшить объемы «серого» экспорта ГСМ в соседние страны, который может привести к резкому дефициту бензина и дизеля на внутреннем рынке. Такое заявление глава Кабмина сделал на встрече с журналистами, передает Tengrinews.kz.

По словам Смаилова, Казахстан предпринимает все меры для увеличения производства горюче-смазочных материалов. В частности, в прошлом году в стране было произведено рекордное количество дизельного топлива — 5,2 млн тонн. За последние пять лет производство бензина выросло на 70%, дизеля — на 33%.

Несмотря на это, республика рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за его вывоза в другие государства, где его стоимость значительно выше. Премьер-министр привел данные по дизелю, согласно которым в России данный вид ГСМ дороже на 45%, в Кыргызстане — на 64%, в Узбекистане — в два раза.

По его словам, в итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны.

«Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет», — резюмировал Смаилов.

Председатель правительства отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения — 370 литров в год. К примеру, в России этот показатель составляет 225 литров, в Кыргызстане — 98, в Узбекистане — 44.

Вместе с тем, по словам Смаилова, уровень потребления ГСМ продолжает расти — в марте он увеличился на 15% относительно данных за аналогичный месяц 2022 года.

«В этой связи в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн», — спрогнозировал премьер-министр.

Он добавил, что изменения не затронут сельхозпроизводителей, для которых стоимость дизеля останется прежней — 204 тенге за литр ($0,45).

Повышение цен на ГСМ скажется на инфляции, признал Смаилов. По его словам, их общая доля в потребительской корзине составляет 2,4%, поэтому ожидается, что в Казахстане инфляция вырастет в этом году на 0,35 процентных пункта.

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