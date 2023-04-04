В Узбекистане с 5 по 7 апреля ожидаются сильные дожди, ветер и град

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшие три дня ожидается ухудшение погоды. По всей стране пройдут сильные дожди, возможен град, сообщает «Узгидромет».

«5-7 апреля по Узбекистану временами пройдут дожди, 5 апреля по Каракалпакстану и Хорезмской области, 5-7 апреля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям, а также областям Ферганской долины и горным районам – местами сильные. В отдельных районах республики возможно выпадение града», – отметили синоптики.

При грозе местами усиление ветра составит до 15-20 м/с.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 5-7 апреля по предгорным и горным районам республики ожидаются сели и паводки:

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам

Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад