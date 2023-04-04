В Узбекистане с 5 по 7 апреля ожидаются сильные дожди, ветер и град

- Узбекистан, погода
- 16:59, 04 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшие три дня ожидается ухудшение погоды. По всей стране пройдут сильные дожди, возможен град, сообщает «Узгидромет».
«5-7 апреля по Узбекистану временами пройдут дожди, 5 апреля по Каракалпакстану и Хорезмской области, 5-7 апреля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям, а также областям Ферганской долины и горным районам – местами сильные. В отдельных районах республики возможно выпадение града», – отметили синоптики.
При грозе местами усиление ветра составит до 15-20 м/с.
В связи с ожидаемыми сильными дождями 5-7 апреля по предгорным и горным районам республики ожидаются сели и паводки:
Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам
Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам
Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам
Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам
Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык
Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам
Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам
Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад