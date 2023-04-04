Россия и Таджикистан проводят военные учения у границы Афганистана

CentralAsia (TJ) - Воинские контингенты России и Таджикистана проводят совместные учения в Хатлонской области, в 20 км от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Учения, которые продлятся до 7 апреля, проходят на полигоне Харбмайдон.

Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы численностью более 300 военнослужащих. Среди них горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы ЦВО.

В ходе этапов практических действий военные отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, вторгшихся на территорию союзного государства, а также управление подразделениями совместных сил при блокировании и уничтожении боевиков.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я РВБ - это крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре.

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