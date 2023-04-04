Финляндия стала членом НАТО

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что Финляндия официально стала членом НАТО. Он поздравил страну с тем, что она стала 31-м членом альянса. Заявление от лица НАТО планируется позднее.

«Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира»,— отметил Моравецкий.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.