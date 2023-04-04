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США заявили об уничтожении лидера ИГИЛ в Сирии, отвечающего за планирование терактов в Европе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военные США заявили, что в результате ракетного удара ликвидировали в Сирии высокопоставленного лидера джихадистской группировки «Исламское государство», который отвечал за планирование терактов в Европе, сообщает «Би-би-си».

Центральное командование ВС США заявило, что смерть Халида аль-Джабури затруднит деятельность ИГИЛ по планированию терактов в мире. В ведомстве не упомянули, за какие именно теракты ответственен погибший боевик.

«ИГИЛ продолжает представлять угрозу для региона и за его пределами. Хотя группировка и ослабла, она по-прежнему способна проводить операции в регионе и стремится наносить удары за пределами Ближнего Востока», – сказал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.

По имеющимся сведениям, гражданские лица в результате ракетного удара не пострадали.

Возглавляемая США многонациональная коалиция по борьбе с ИГИЛ в последние месяцы нанесла несколько ударов по высокопоставленным членам ИГИЛ и другой экстремистской группировки «Хуррас ад-Дин» (считается сирийским подразделением «Аль-Каиды») на севере Сирии.

По разным оценкам, ИГИЛ насчитывает 5-7 тысяч членов и сторонников в Ираке и Сирии, примерно половина из которых – боевики. Исламисты базируются в основном в сельской местности. Они совершают нападения, устраивают засады и организовывают подрывы автомобилей.

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