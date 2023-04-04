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Сын премьер-министра Армении опроверг информацию о нападении на него
Никол Пашинян (слева) и Ашот Пашинян в 2021 году
Никол Пашинян (слева) и Ашот Пашинян в 2021 году
Предыстория: Спикер парламента Армении рассказал о нападении на сына премьера Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что «никаких политических или иных нападок» на него не совершали.

«Нападения, носившего политический или иной характер, на меня не было. К сожалению, мне приходится опровергать циркулирующую обо мне ложную информацию. Что касается распространения «информации», то думаю, самое удивительное, кто кого цитирует. А почему, мне даже не интересно. Наилучшие пожелания всем»,— говорится в заявлении Ашота Пашиняна, опубликованном в газете «Армянское время», принадлежащей семье премьера.

Вчера, 3 апреля, председатель армянского Национального собрания (парламента) Ален Симонян сказал, что неизвестные в Ереване напали на Ашота Пашиняна. Политик утверждал, что инцидент был «частью серии провокаций» против представителей властей страны и их родственников.

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