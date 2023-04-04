Владелец Louis Vuitton обогнал Маска в рейтинге богатейших людей мира

Бернар Арно

CentralAsia (CA) - Рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes впервые возглавил владелец группы LVMH Бернар Арно. Он вытеснил Илона Маска.

Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в $211 млрд. Год назад глава LVMH был на третьем месте после Маска и Джеффа Безоса, а его состояние оценивалось в $158 млрд.

Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, а ныне и владелец соцсети Twitter, теперь занял вторую строчку с состоянием $180 млрд;

На третьем месте — основатель Amazon Джефф Безос, его состояние $114 млрд;

Четвертое место досталось сооснователю Oracle Ларри Эллисону, Forbes оценивает его состояние в $107 млрд;

Пятое место — у основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта ($106 млрд).

Маск уступил первое место Арно и его семье еще в декабре 2022 года в рейтинге Forbes Real Time Billionaires. Предприниматель впервые возглавил список Forbes год назад, в то время его состояние составляло $219 млрд. Тогда он вытеснил с первого места Безоса ($171 млрд). Глава LVMH на тот момент был на третьей строчке со $158 млрд.

В топ-10 вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($104 млрд), бывший мэр Нью-Йорка и основатель Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), мексиканский магнат Карлос Слим ($93 млрд), богатейший человек Азии Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд).