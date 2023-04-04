Каждый шестой человек в мире страдает бесплодием, – ВОЗ

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CentralAsia (CA) - В мире бесплодием страдают около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно новому докладу ВОЗ, бесплодие представляет собой серьёзную проблему в сфере здравоохранения для всех стран и регионов, поскольку показатели заболеваемости в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода сопоставимы.

«Из доклада следует важный вывод: бесплодие не знает различий и затрагивает все категории населения. Огромное количество людей, страдающих бесплодием, говорит о необходимости расширить доступ к лечению бесплодия и принять меры для того, чтобы в сфере научных исследований и политике здравоохранения эта тема больше не отодвигалась на второй план, что позволит обеспечить доступ к безопасным, эффективным и недорогостоящим видам помощи при бесплодии, которые помогут стать родителям всем, кто к этому стремится», – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Несмотря на масштаб проблемы, меры профилактики, диагностики и лечения бесплодия – включая вспомогательные репродуктивные технологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – по-прежнему недостаточно финансируются и остаются недоступными для многих людей ввиду их высокой стоимости, социальной стигматизации и ограниченного предложения таких услуг.

Директор департамента ВОЗ по вопросам охраны сексуального и репродуктивного здоровья и научным исследованиям Паскаль Аллоте заявила, что миллионы людей несут катастрофические медицинские расходы в результате обращения за медицинской помощью в связи с бесплодием, что делает этот вопрос одним из серьёзных факторов неравенства, и слишком часто эти люди оказываются в «ловушке бедности».

Несмотря на то, что в новом докладе есть убедительные свидетельства высокой распространённости бесплодия в мире, в нём также подчёркивается систематическая нехватка данных о положении дел во многих странах и некоторых регионах. В докладе ВОЗ призывает повысить доступность национальной статистики о бесплодии в распределении по возрасту и причинам, что позволило бы более точно рассчитать показатели распространённости бесплодия, а также выявить тех, кто нуждается в лечении бесплодия, и выработать стратегии по снижению риска развития бесплодия.

Доклад ВОЗ основан более чем на 100 исследованиях, проведённых в период с 1990-го по 2021 год.