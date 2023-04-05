Экс-президент США Дональд Трамп сдался полиции

// Timothy Fadek/Redux for CNN.

CentralAsia (CA) - Экс-президент США Дональд Трамп сдался полиции, пишет CNN.

Он находится под стражей в полиции, на рассмотрении в окружной прокуратуре Манхэттена перед предъявлением обвинения. Он официально является первым президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения, когда он предстанет перед судом после своего исторического обвинительного заключения.

Ожидается обнародование обвинительного заключения и в нем будут представлены первые публичные подробности о конкретных обвинениях.

Ожидается, что Трампу предъявят более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе, в рамках расследования незаконных денежных выплат, произведенных актрисе фильмов для взрослых в 2016 году.

Команда юристов Трампа заявила, что бывший президент не признает себя виновным и оспорит обвинения. Бывший президент, который поклялся продолжить свою предвыборную кампанию в 2024 году, должен был вылететь обратно во Флориду после предъявления обвинения и выступить в Мар-а-Лаго.