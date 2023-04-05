- Азия и мир, политика
- 0:29, 05 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Экс-президент США Дональд Трамп сдался полиции, пишет CNN.
Он находится под стражей в полиции, на рассмотрении в окружной прокуратуре Манхэттена перед предъявлением обвинения. Он официально является первым президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения, когда он предстанет перед судом после своего исторического обвинительного заключения.
Ожидается обнародование обвинительного заключения и в нем будут представлены первые публичные подробности о конкретных обвинениях.
Ожидается, что Трампу предъявят более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе, в рамках расследования незаконных денежных выплат, произведенных актрисе фильмов для взрослых в 2016 году.
Команда юристов Трампа заявила, что бывший президент не признает себя виновным и оспорит обвинения. Бывший президент, который поклялся продолжить свою предвыборную кампанию в 2024 году, должен был вылететь обратно во Флориду после предъявления обвинения и выступить в Мар-а-Лаго.