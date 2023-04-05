Защита детей в цифровой среде в Монголии

CentralAsia (MNG) - 3 апреля Постоянный комитет по социальной политике Великого Государственного Хурала Монголии организовал дискуссию на тему «Защита детей в цифровой среде».

Модератором дискуссии выступила депутат Б. Жаргалмаа, а с основным докладом выступил депутат Б. Баярсайхан, инициатор закона «О защите прав детей в цифровой среде». Кроме того, с докладом на тему «Цифровая среда и безопасность детей» выступил глава общественной организации «Edit Learning Hub» М. Наранзул, а выступил с докладом на тему «Защита детей и правовая среда в цифровой среде» заместитель министра цифрового развития и коммуникаций Ж. Эрхэмбаатар.

М.Наранзул упомянул, что в мире, особенно в развитых странах, значительные бюджеты и средства расходуются на меры по обеспечению безопасности детей в онлайн-среде, в том числе на меры по охране психического и психологического здоровья детей. Он отметил, что новостные сайты пишут много мрачного о насилии, убийствах, безнравственности и унижении, что негативно влияет на психологию детей. В результате всего этого он привел пример того, что дети страдают психологическими, духовными и психическими травмами с малых лет.

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