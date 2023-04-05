Цифровой симулятор реального времени начинает работать в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Цифровой тренажер реального времени (Real-Time Digital Simulator - RTDS), предназначенный для непрерывного мониторинга и анализа всех режимов объединенной энергосистемы, начал работу после того, как JICA передала оборудование Национальному диспетчерскому центру, государственному акционерному обществу. Передаточный акт подписали Глава Представительства JICA в Монголии г-н Танака Шиничи и Исполнительный директор Центра Г. Балжинжам.

RTDS стоимостью 500 000 долларов США применяется для моделирования и имитации энергетической системы Монголии с использованием реальных данных, и это окажет значительное влияние на поэтапное планирование действий, которые должны быть реализованы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, для анализа стабильности энергетической системы и детального определения будущих тенденций. Эта система, используемая более чем в 50 странах, в электронном виде моделирует данные из реальных источников, таких как дизельные генераторы, солнечные генераторы и аккумуляторные генераторы.

В ходе церемонии передачи RTDS заместитель министра энергетики М. Баярмагнай сказал: «За 50 лет с момента установления дружественных отношений Монголия и Япония развивают всестороннее сотрудничество в социальной, культурной и инфраструктурной сферах. В частности, в энергетической сектора Монголии. Эта система выявляет сбои или сбои в энергосистеме, наблюдая за системой в режиме онлайн, отслеживая, как источники поддерживают друг друга, и обеспечивает возможность меньшего количества аварий. Таким образом, она обеспечит эксплуатационную безопасность и защиту от возможных финансовых рисков».

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