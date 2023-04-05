Монгольская Steppe Metal Powder будет сотрудничать с Национальным университетом Конджу Корея

CentralAsia (MNG) - Центр передовых материалов и порошковых деталей (CAMP2) Национального университета Конджу Республики Корея, Монгольский университет науки и технологий (MУНТ) и ООО Steppe Metal Powder подписали Меморандум о взаимопонимании в кампусе Чхонан Национального университета Конджу.

В рамках меморандума стороны отдадут приоритет совместным исследованиям, разработке и производству перспективных порошковых материалов и запасных частей на их основе.

Председатель правления ООО Steppe Metal Powder Цагаан Пунцаг сказал, что монгольские и корейские университеты, которые представляют собой академические краеугольные камни двух стран, в настоящее время начинают сотрудничать с частным сектором, создавая новые возможности для повышения уровня индустриализации в Монголии.

Исследовательские и аналитические усилия двух университетов будут сосредоточены на повышении качества продукции, перерабатываемой заводом по производству металлических порошков, созданным в Монголии, что является сильным стимулом для выхода сотрудничества между университетами и промышленностью на новый уровень, сказал Д. Цолмонбаатар. , директор научно-технического отдела MУНТ.

Профессор Сун-Джик Хонг, директор CAMP2, сказал, что он с нетерпением ждет обменов и цепочек поставок между Республикой Корея и Монголией в области порошковой металлургии, особенно с точки зрения передовых технологий, оборудования, человеческих ресурсов и металлов.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил Южную Корею в феврале и провел переговоры по расширению сотрудничества экономического содержания и увеличению торговли и инвестиций. Исполнительный директор ООО Steppe Metal Powder сказал: «В этом смысле я чувствую, что южнокорейские предприятия и учреждения благосклонны и заинтересованы в развитии сотрудничества. Я рад сотрудничать с лучшим университетом материаловедения в Южной Корее, когда компания сосредоточена на повышении своей конкурентоспособности на зарубежном рынке.

На следующий день после подписания Меморандума о взаимопонимании д-р Сунг-Су Вон, президент Национального университета Конджу, и декан инженерной школы д-р Кеум-чул Ян приняли и встретились с представителями MУНT и делегатами бизнеса из Монголии и выразили активную поддержку сотрудничеству сторон.

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