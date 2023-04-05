экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рост Монголии увеличится в 2023 году, а затем ускорится в 2024 году, — АБР

CentralAsia (MNG) -  4 апреля Азиатский банк развития (АБР) выпустил свою флагманскую публикацию «Перспективы развития Азии». Во время публикации был представлен конкретный прогноз по Монголии.

Экономика Монголии переходит к постпандемическому росту, чему способствует восстановление экономики Китайской Народной Республики (КНР), высокий спрос на минеральное сырье и оживление внутреннего спроса.

В своем последнем флагманском экономическом отчете «Перспективы развития Азии» (Asian Development Outlook - ADO) за апрель 2023 года АБР прогнозирует, что экономический рост Монголии увеличится до 5,4% в 2023 году по сравнению с 4,8% роста в 2022 году, а затем поднимется до 6,1% в 2024 году при поддержке экспорта, восстановления в добыча полезных ископаемых и ее положительное распространение на транспорт и другие виды деятельности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com