Рост Монголии увеличится в 2023 году, а затем ускорится в 2024 году, — АБР

CentralAsia (MNG) - 4 апреля Азиатский банк развития (АБР) выпустил свою флагманскую публикацию «Перспективы развития Азии». Во время публикации был представлен конкретный прогноз по Монголии.

Экономика Монголии переходит к постпандемическому росту, чему способствует восстановление экономики Китайской Народной Республики (КНР), высокий спрос на минеральное сырье и оживление внутреннего спроса.

В своем последнем флагманском экономическом отчете «Перспективы развития Азии» (Asian Development Outlook - ADO) за апрель 2023 года АБР прогнозирует, что экономический рост Монголии увеличится до 5,4% в 2023 году по сравнению с 4,8% роста в 2022 году, а затем поднимется до 6,1% в 2024 году при поддержке экспорта, восстановления в добыча полезных ископаемых и ее положительное распространение на транспорт и другие виды деятельности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения