Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств предъявленных ему обвинений

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Экс-президент США Дональда Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, предъявленных ему на слушаниях в Нью-Йорке. Он в очередной раз отметил, что не делал ничего противозаконного. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Fox News.

«Слушание было шокирующим для многих, поскольку у них не было никаких «сюрпризов», а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств. Ничего противозаконного сделано не было»,— написал экс-президент. Он также сообщил, что приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в поместье Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Вчера, 4 апреля, экс-президента взяли под арест. Во время судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения. Позднее Дональд Трамп покинул суд после предъявления обвинений, с него был снят арест.

Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу господина Трампа. Его обвиняют в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как отмечает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.