За сутки в Казахстане зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 158 случаев КВИ+.

На 5 апреля лечение получают 1 834 человека (1 659 КВИ+ и 175 КВИ-), из них в стационарах остаются 175 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 659. В тяжелом состоянии находятся пять человек. Крайне тяжелых и на аппаратах ИВЛ пациентов нет.

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Коронавирус в Казахстане

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